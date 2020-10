Parceria FLAD, SIC e Expresso para a cobertura das eleições norte americanas

A Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento (FLAD), em conjunto com o Expresso e a SIC, promoveram um protocolo de parceria para a cobertura das eleições norte americanas que se realizam a 3 de novembro. Está prevista a realaizção de debates com organização conjunta e a moderação de Pedro Magalhães, David Dinis e Ricardo Costa. Hoje concretiza-se a primeira ação deste protocolo que culmina com a cobertura, na noite eleitoral, do evento promovido pela FLAD sobre as eleições americanas na sede da Fundação. Rita Faden, diretora da FLAD, esteve na Edição da Manhã.