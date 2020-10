Veteranos suspendem praxe em Coimbra para que "euforia social" sossegue

O Conselho de Veteranos anunciou esta terça-feira que foi determinada a suspensão da praxe por cinco dias na Universidade de Coimbra, para garantir que "a euforia social" criada pelo regresso da vida académica "sossegue".

Num "decreto" publicado na rede social Facebook e aprovado na segunda-feira, o Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra esclareceu que a suspensão temporária da praxe não se deve a qualquer situação de incumprimento, antes a uma "extrema vontade em socializar" por parte dos estudantes não relacionada com a atividade praxística.

Esta entidade que regula a praxe na Universidade de Coimbra explica que foi identificado "um fenómeno de grande 'euforia social' por parte dos estudantes, que levou a ajuntamentos nas ruas e praças da cidade e junto da Porta Férrea [próximo da Faculdade de Direito]", sem que isso tenha sido no âmbito da praxe.

Ainda assim, o Conselho de Veteranos decidiu avançar com a suspensão temporária da praxe "para dar tempo para que a euforia social gerada pelo retorno à vida académica diminua e sossegue".

"Queremos que esta euforia [do regresso à universidade] passe, para que as pessoas possam calmamente fazer a praxe", disse à agência Lusa o 'dux' (líder do organismo), Matias Correia.

Segundo o 'dux', a suspensão estará em vigor até sábado, referindo que, caso haja violação da suspensão da praxe, poderão ser aplicados processos disciplinares, que poderão ir até à "excomunhão do exercício da praxe", proibindo, por exemplo, um curso de participar nas várias cerimónias, nomeadamente no cortejo da Queima das Fitas.

Na nota publicada no Facebook, o Conselho de Veteranos salientou que "o crescente número de casos [de covid-19] dos últimos dias" preocupa a entidade, que continuará a fazer uma avaliação semanal do estado da pandemia e "a atuar conformemente junto dos cursos onde sejam identificados eventuais surtos".

No documento, os Veteranos salientam ainda que "consideram que os estudantes, na sua maioria, adaptaram visivelmente o seu comportamento e hábitos de praxe, em cumprimento com as normas".

No final de setembro, o Conselho de Veteranos confirmou que a praxe ia decorrer, mas que passaria a ter novas regras, em contraciclo com as decisões tidas noutras universidades do país.