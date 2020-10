A ministra da Justiça garantiu esta quarta-feira no Parlamento que a polémica escolha do procurador europeu não teve qualquer interferência política, tendo respeitado unicamente a decisão do Conselho Superior do Ministério Público.

Francisca Van Dunen foi ouvida a pedido do PSD, numa comissão onde os restantes partidos concordaram que o Governo agiu dentro da legitimidade que a lei lhe confere.