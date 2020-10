A antiga ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, diz que sempre defendeu a redução da dívida pública para diminuir a despesa e baixar os impostos.

Considera que a intenção do Governo de reduzir ao défice, inscrita no Orçamento do Estado do próximo ano, depende de um cenário económico incerto, difícil de prever e de se concretizar.