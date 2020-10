PSP inicia iniciativa para aproximar as crianças das autoridades

Integradas no programa da Escola Segura, a Polícia de Segurança Pública iniciou as habituais iniciativas de sensibilização nas escolas do país.

Esta quinta-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Sintra, esteve presente na Escola Básica Dr. António Torrado, no Cacém, onde as crianças ficaram a conhecer os equipamentos e os meios utilizados pelos agentes que vão garantir a segurança dos alunos no exterior da escola.

Aproximar as crianças às autoridades, para que nunca haja receio de pedir ajuda, é o principal objetivos destas atividades.