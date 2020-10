Pinhal de Leiria ao abandono? Grupo de cidadãos pede explicações ao Governo

Um grupo de cidadãos pediu esta quinta-feira explicações ao ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre o abandono a que foi votado o Pinhal de Leiria, três anos após o incêndio que consumiu 86% da sua área.

Numa carta enviada ao ministro João Pedro Matos Fernandes, o grupo de cidadãos, que inclui os ex-candidatos presidenciais Paulo de Morais e Henrique Neto, o ex-presidente da associação Transparência e Integridade João Paulo Batalha, a economista Susana Peralta e a ativista Joana Amaral Dias, quer saber quais os meios financeiros comprometidos pelo Governo para o plano de recuperação.

O grupo lembra, na carta a que a Lusa teve acesso, que três anos após o incêndio que devastou a quase totalidade do Pinhal de Leiria não foram levadas a cabo "quaisquer ações de relevo no terreno".

"Três anos depois, o Pinhal de Leiria continua pouco mais do que um monte de cinzas sem trabalhos de reflorestação em curso, para lá de ações pontuais pouco mais do que simbólicas, sem o investimento público necessário à sua regeneração e à manutenção do pinhal sobrevivente e sem um real compromisso do Estado na recuperação da área ardida", escrevem.