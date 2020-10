GNR procura fugitivo em Braga e detém suspeito de furto após perseguição automóvel

A GNR deteve hoje em Adaúfe, Braga, após uma perseguição automóvel, um homem que terá estado envolvido num furto de viaturas na Póvoa de Lanhoso, conjuntamente com um outro que se encontra em fuga, disse fonte daquela força.

Segundo a fonte, tudo indica que o homem em fuga seja o mesmo que em 24 de setembro abandonou a namorada à porta do Hospital de S. João da Madeira, no distrito de Aveiro, após ter sido baleada, alegadamente pela PSP. A mulher, de 23 anos, acabou por morrer.

A perseguição desta sexta-feira da GNR aconteceu após ter ocorrido um furto numa viatura na Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga.

A GNR terá dado ordem de paragem à viatura em que seguiam os dois suspeitos, mas a ordem não foi acatada.

Os suspeitos puseram-se em fuga e foram perseguidos pela GNR, mas acabaram por se despistar contra um muro em Adaúfe, em Braga, onde um deles foi detido. O outro fugiu e está a ser procurado pelas autoridades policiais

Há registo de danos numa viatura da GNR, alegadamente provocados pelo veículo dos suspeitos.

Na madrugada de 24 de setembro, a PSP detetou uma viatura suspeita a circular numa área onde têm ocorrido vários furtos em viaturas, na Avenida do Vale, em São João da Madeira, "com as luzes desligadas, parando junto dos veículos estacionados".

Momentos depois, os agentes ouviram um ruído correspondente à quebra de um vidro de uma viatura ali parqueada, indiciando uma prática criminal, pelo que abordaram os seus ocupantes.

Durante a abordagem, a PSP diz que foram efetuados vários disparos pelos agentes, mas a viatura suspeita conseguiu fugir do local, sem que fosse possível deter os seus ocupantes.