Homem ferido com gravidade após agressão com uma garrafa num restaurante em Palmela

Um homem de 69 anos, proprietário de um restaurante em Cajados, no concelho de Palmela (Setúbal), ficou esta sexta-feira ferido com gravidade, após ter sido agredido no seu estabelecimento, com uma garrafa, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que a vítima foi transportada "em estado de coma" para o hospital de São Bernardo, em Setúbal.

Segundo a fonte da GNR, a agressão foi efetuada hoje à tarde por uma mulher, "aparentemente embriagada", que se pôs em fuga conduzindo um automóvel.

A agressão, de acordo com a guarda, foi motivada pelo facto de "o proprietário do restaurante não querer que a mulher estivesse a consumir bebidas alcoólicas junto ao seu estabelecimento", por ser "proibido o consumo de álcool na via pública".

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, outras duas pessoas envolvidas nesta ocorrência sofreram ferimentos ligeiros, tendo ambas sido transportadas também para o hospital de São Bernardo, uma de ambulância e outra por meios próprios.

Segundo o CDOS, foram mobilizados para o local bombeiros da corporação de Águas de Moura.