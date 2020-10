Portugal recebeu 1.684 toneladas de resíduos com amianto em 2019

Portugal recebeu, em 2019, mais do triplo dos resíduos com amianto vindos do estrangeiro. É lixo perigoso que acaba, depois, por ser depositado em aterro. Os resíduos vêm da Grécia, Malta, Nigéria e Omã.

Ao todo, no ano passado, foram 1684 toneladas de resíduos com amianto que Portugal recebeu. Em 2018 tinham sido 496 toneladas. A importação de resíduos para aterro foi suspensa pelo Governo em maio e está em vigor apenas até ao final do ano.

A Quercus teme, por isso, um novo agravamento dos números em 2021.

Apenas menos de 1% dos resíduos com amianto foram encaminhados para aterros de resíduos perigosos, 99% seguiram para aterros de resíduos industriais não perigosos.

