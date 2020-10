Eleições regionais nos Açores. Há 13 forças políticas em jogo

No próximo domingo, 230 mil eleitores decidem o futuro do Governo regional dos Açores. Há 13 forças políticas em jogo e uma das questões passa por saber se o PS consegue manter a maioria absoluta com que governa há 20 anos.

Cerca de 3.500 eleitores votaram antecipadamente

Cerca de 3.500 eleitores aderiram ao voto antecipado, que acontece pela primeira vez nas eleições legislativas regionais dos Açores.

No passado domingo, foram muitos os que se dirigiram à Câmara Municipal de Ponta Delgada para exercer o direito de voto, uma semana antes do ato oficial.

Mas o descontentamento traduz-se em números de abstenção cada vez maiores. Em 2016, 6 em cada 10 açorianos não votaram.