Funcionários das cantinas de Barcelos em greve contra precariedade

A greve dos trabalhadores das cantinas deixou mais de metade dos alunos da escola EB 2/3 e Secundárias de Barcelos sem almoço esta terça-feira. Os trabalhadores acusam a empresa de reduzir a carga horária e fazer contratos a termo incerto.

A pandemia trouxe uma nova forma de precariedade: habituados a trabalhar de setembro a junho e com contratos feitos à medida do ano letivo, este ano os funcionários tiveram uma redução da carga horária para turnos só de manhã ou só de tarde.

No entanto, os trabalhadores sublinham que a pandemia trouxe trabalho extra – incluindo a desinfeção dos locais e materiais utilizados – e não concordam com a redução da carga horária. O sindicato exige que os funcionários que trabalharam nas cantinas no último ano voltem a ser chamados e que a empresa lhes pague direitos antigos.

Para a próxima segunda-feira está marcada uma greve nacional.