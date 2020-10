Mulher vive no carro com os cães depois de ser despejada de casa em Aveiro

Uma desempregada de 52 anos foi despejada no início de outubro da casa onde vivia, no centro de Aveiro, por ter rendas em atraso. A mulher vive agora num carro com os seus dois cães e o caso já chegou ao PAN de Aveiro.

A situação foi denunciada pelo Diário de Aveiro no domingo. O jornal regional revela que desde que foi despejada, a mulher vive dentro de um carro estacionado junto à entrada do Cemitério Sul da cidade juntamente com os cães. Sem família, não tem quem a possa ajudar.

No Facebook, o PAN de Aveiro lamenta a situação, pedindo que ninguém lhe fique indiferente, alertando ainda para o facto de ser urgente as casas de acolhimento aceitarem animais de estimação para evitar o seu abandono.