Buscas no Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e Agência Portuguesa do Ambiente

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e à Agência Portuguesa do Ambiente foram alvo de buscas da Polícia Judiciária.

Em causa está a Declaração de Impacte Ambiental que deu luz verde ao projeto do aeroporto do Montijo, em finais de outubro do ano passado.

As buscas foram confirmadas à SIC pela Procuradoria-Geral da República, que esclarece que as diligências resultam de uma investigação do Ministério Público e que o processo está sujeito a segredo de justiça.

