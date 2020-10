Ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça diz que Ministério Público se rege por motivações políticas

O ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Noronha Nascimento, critica a atuação do Ministério Público. Num longo texto que vai ser publicado esta quinta-feira na revista Associação 25 de Abril, diz que o organismo se rege por motivações políticas para fazer as investigações.

Sobre o processo Face Oculta, Noronha Nascimento diz que mandou destruir as escutas telefónicas de José Sócrates por serem irrelevantes e por não terem nenhum conteúdo ilegal.

Além disso, o juiz defende que as violações do segredo de Justiça devem ser vistas como corrupção, de forma a poderem ser feitas escutas.