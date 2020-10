Governo deverá anunciar novas linhas ferroviárias de alta velocidade esta quinta-feira

O Governo vai anunciar esta quinta-feira uma nova linha ferroviária, de alta velocidade, entre Lisboa e Porto. A obra faz parte do Programa Nacional de Investimentos 2030.

Lisboa - Porto em 1h15m

A notícia é avançada pelo jornal Público que diz que numa primeira fase a linha vai servir Aveiro, Coimbra e Leiria e os comboios vão circular entre os 220 e os 250 quilómetros por hora.

Numa segunda fase, está previsto que os comboios circulem a 300 km/h, fazendo a viagem entre Lisboa e Porto em uma hora e quinze minutos.

A construção da linha será faseada e poderá implicar a construção de duas novas pontes a longo prazo nas duas cidades.

O investimento deverá custar 4.500 milhões de euros.

Porto - Vigo em 1h



O Porto Canal avança ainda que as cidade do Porto e Vigo também vão estar ligadas por uma nova ligação ferroviária de alta velocidade. As viagens que atualmente demoram 2h22m, passam a fazer-se em apenas uma hora. O investimento será de 900 milhões de euros.