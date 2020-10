Realização de referendo à eutanásia deverá ser chumbada

O Parlamento deverá chumbar o referendo à eutanásia. A votação da petição de iniciativa popular que propõe a realização do referendo decorre esta sexta-feira. A maioria dos partidos considera que se trata de um direito individual e, por isso, não deve ser alvo de consulta popular.

Apenas o CDS e a Iniciativa Liberal anunciaram a sua intenção de voto a favor. O Bloco de Esquerda, o PAN, os Verdes e a maioria dos deputados do PS estão contra a realização do referendo. O PCP é contra a eutanásia e também contra o referendo. O Chega não esteve presente no debate.

O PSD é o partido onde há maior divisão: a bancada social-democrata vai ter liberdade de voto e a SIC sabe que a maioria dos deputados está a favor da realização da consulta popular.

Com o referendo chumbado, o Parlamento pode dar seguimento à discussão na especialidade dos cinco projetos para a despenalização da morte assistida, que foram aprovados em fevereiro.