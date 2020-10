Cardeal de Lisboa vê com serenidade declarações do Papa sobre lei de união civil que proteja homossexuais

Em "Francesco", um documentário de Evgeny Afineevsky, um produtor russo residente nos Estados Unidos, exibido esta quarta-feira, o Papa Francisco fez afirmações que estão a causar controvérsia no seio da Igreja Católica.

O Papa defende que os homossexuais devem ser protegidos pela lei de união civil: "Os homossexuais têm o direito de pertencer a uma família. Eles também são filhos de Deus (...). O que temos de ter é uma lei de união civil, dessa forma estarão legalmente protegidos."

À SIC, a Conferência Episcopal Portuguesa reforçou que dificilmente a Igreja vai considerar a união entre duas pessoas do mesmo sexo. No entanto o Cardeal Patriarca de Lisboa vê com serenidade declarações do Papa.