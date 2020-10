Incêndio em barracões em Lisboa provoca a morte de sete cães

Um incêndio em dois barracões de arrumos na Charneca do Lumiar, em Lisboa, provocou esta sexta-feira a morte a sete cães, avançou à Lusa fonte dos bombeiros, indicando que foi solicitada a intervenção da Casa dos Animais.

"Foi um fogo ao ar livre que se propagou a dois barracões de arrumos de hortas e de material de ferro velho", afirmou fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, referindo que "foram encontrados sete cães mortos".

O alerta ocorreu pelas 14:50 e o incêndio "foi dado como extinto às 15:44", indicou a mesma fonte.

Pelas 17:30, estavam ainda a decorrer as operações de rescaldo do incêndio, o que se prevê que "vai levar tempo", contando com a mobilização de 29 operacionais e sete viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e com a presença da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Relativamente aos sete canídeos que foram encontrados sem vida no interior dos barracões, os bombeiros solicitaram a intervenção da Casa dos Animais de Lisboa para a recolha dos animais.

Questionada sobre a existência de mais vítimas e dos danos materiais, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse não dispor de mais informação, desconhecendo também, até ao momento, as causas do incêndio.