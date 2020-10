Fórmula 1 em Portugal. ASAE detém sete indivíduos por especulação em venda de bilhetes online

Sete indivíduos foram detidos por especulação em venda de bilhetes online para o Grande Prémio (GP) de Portugal de Fórmula 1, que se realiza em Portimão, anunciou este sábado a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

A ASAE, através da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC), "desencadeou uma operação de fiscalização direcionada à oferta de bilhetes online para o evento do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, que se realiza durante este fim de semana, em Portimão", no Autódromo Internacional do Algarve.

"Como resultado das ações de fiscalização foram, até ao momento, detidos, em flagrante delito, sete indivíduos -- no Porto, Vila Nova de Gaia, Aveiro, Coimbra, Lisboa e Portalegre --, por condutas subsumíveis no crime de especulação, após anunciarem a venda de bilhetes acima do seu valor facial", lê-se no comunicado.

No âmbito desta operação, "foram apreendidos, até agora, 12 bilhetes, com valores faciais situados entre os 255 e os 585 euros".

Na venda especulativa desses títulos, "algumas das ofertas iriam permitir ao vendedor obter um lucro próximo do dobro do valor facial do bilhete", refere a ASAE.