Navio da marinha junta-se às buscas para encontrar turista alemão no mar do norte da Madeira

As buscas pelo turista alemão que desapareceu no mar do norte da Madeira, na quinta-feira, prosseguem hoje com recurso ao navio 'Auriga' da Marinha portuguesa, indicou o comandante da Zona Marítima Madeira (ZMM).

"As buscas foram retomadas aos primeiros alvores e o dispositivo é semelhante ao dos dias anteriores", disse à agência Lusa Guerreiro Cardoso, sublinhando que a "única diferença" é o envolvimento do NRP 'Auriga'.

O turista alemão, de 24 anos, encontrava-se acompanhado pelo irmão, quando caiu ao mar na zona do cais de São Jorge, concelho de Santana, e não conseguiu regressar a terra pelos próprios meios, pelo que está dado como desaparecido.

O irmão foi também arrastado por uma onda, mas foi resgatado com vida pelas equipas de socorro.

O comandante da ZMM e da Capitania do Porto do Funchal, entidade responsável pela coordenação das buscas, explicou que a operação está a ser dificultada devido à "rebentação forte".

A operação de busca envolve embarcações semirrígidas da Estação de Salvamento e do Sanas - Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos e do Instituto de Socorros a Náufragos, bem como elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros de Santana.

Também estão no teatro de operações efetivos do Serviço Regional de Proteção Civil e da Polícia de Segurança Pública, que utilizaram dois drones nas buscas.