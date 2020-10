Ferro Rodrigues apela à convergência de todos para vencer desafios da crise

Ferro Rodrigues assinalou hoje o primeiro aniversário da legislatura e cinco anos de presidência do parlamento com um apelo aos deputados de todos os partidos para "convergir no que é absolutamente essencial" e vencer a crise.

"Num momento tão difícil para todos nós, para a sobrevivência da nossa vida em sociedade, e, mesmo, para a nossa própria existência individual, os portugueses esperam dos seus representantes que estejam à altura das suas responsabilidades", escreveu Eduardo Ferro Rodrigues numa mensagem publicada no site da Assembleia da República.

Num momento de crise, causada pela pandemia de covid-19, o presidente do parlamento e numa fase em que está em debate o Orçamento do Estado de 2021, Ferro fez um apelo direto e disse o que acha que os portugueses esperam dos deputados.

"Mais do que nunca, esperam que, embora fiéis aos seus princípios e valores, os seus representantes possam abdicar de interesses particulares e de convergir no que é absolutamente essencial: enfrentarmos, em conjunto, os muitos e exigentes desafios que temos pela frente", lê-se na mensagem.

E disse acreditar que é possível vencer esses "exigentes desafios": "A história demonstra-nos, olhando à história, que fomos capazes, que somos capazes, que seremos capazes."

Um ano depois da posse dos deputados, a 25 de outubro de 2019, Ferro afirma que, devido à pandemia, surgida no início do ano, os deputados não imaginariam "quão exigente, o quão difícil" seriam os doze meses seguintes.

"Quem, há um ano, imaginaria que a Assembleia da República viria a ser chamada a autorizar a declaração do estado de emergência, e a fazê-lo por três vezes?", interrogou-se.

Aos deputados, agradeceu o "empenho de todas e de todos" pelo facto de ter sido possível garantir, "num quadro de pandemia, o funcionamento pleno do parlamento como órgão de soberania", para acompanhar a situação causada pela covid-19 e manter "uma cuidada fiscalização da ação do Governo, em total respeito e em cumprimento da Constituição".

"No ano que hoje se assinala, a Assembleia da República cumpriu a sua missão, e continuará a cumpri-la no futuro, com o mesmo empenho, a mesma entrega, a mesma responsabilidade. No que me diz respeito, tudo farei para que as portuguesas e os portugueses possam continuar a orgulhar-se do seu parlamento", escreveu, a terminar a mensagem.

Na sexta-feira, dia em que passavam cinco anos sobre sua eleição como presidente da Assembleia da República, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, estiveram no parlamento num almoço com Ferro Rodrigues para assinalar a data.

Eduardo Ferro Rodrigues foi eleito em 23 outubro de 2015, pela primeira vez, presidente da Assembleia da República, com 120 votos, enquanto o outro candidato a este cargo, o deputado do PSD Fernando Negrão, obteve 108 votos.

Participaram nesta votação os 230 deputados em funções, e houve dois votos brancos. A eleição de Ferro Rodrigues foi recebida com palmas pelas bancadas da esquerda, e aplaudida de pé pelos deputados do PS, com os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP em silêncio.

Na sequência do anúncio do resultado, o secretário-geral do PS considerou que se tratava de um sinal de que o PSD e CDS-PP estavam em minoria e que havia "uma nova maioria de esquerda" na Assembleia da República.

O PSD protestou, alegando que as forças de esquerda tinham "quebrado a tradição" de eleger como presidente da Assembleia da República o candidato proposto pela maior bancada parlamentar.