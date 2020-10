Direita conquista maioria no Parlamento açoriano 

No Parlamento açoriano, a direita tem agora mais deputados do que a esquerda.

O Chega conseguiu eleger dois deputados, mas diz que não se junta ao PSD. Os sociais-democratas conseguiram mais votos do que há quatro anos. Não avançam cenários, mas não excluem ninguém do diálogo.

Após a vitória, o líder do PSD falou em mudança histórica.



PS vence sem maioria absoluta nos Açores

O presidente do PS, Carlos César, considerou esta segunda-feira que o líder dos socialistas na região, Vasco Cordeiro, terá, com os resultados das eleições de domingo, uma "tarefa mais complexa para constituir governo".

"O PS voltou a conseguir uma vitória nas eleições nos Açores! Desta vez, a sétima consecutiva, sem maioria absoluta. Vasco Cordeiro vai ter uma tarefa mais complexa para constituir governo. Mas temos que manter a bandeira no ar! E aprender com os resultados", declarou o socialista, também antigo presidente do Governo dos Açores.

César comentou os resultados eleitorais numa publicação na sua conta de Facebook.

Sem maioria absoluta nos Açores pela primeira vez em 20 anos, o PS terá agora de negociar com as seis restantes forças políticas com assento no parlamento regional, onde chegaram pela primeira vez Chega, Iniciativa Liberal e PAN.