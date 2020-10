Ligação fluvial entre Seixal e Lisboa suspensa mais de um mês para obras 

A ligação fluvial entre o Seixal e Lisboa está suspensa durante 45 dias para obras, de acordo com a informação avançada pela Transtejo.

Apesar da suspensão, a empresa garante que vai assegurar o transporte rodoviário de e para Lisboa, através de um serviço especial nos dias úteis, fins de semana e feriados.

O terminal fluvial do Seixal serve diariamente 2.400 pessoas, sobretudo nas deslocações para o trabalho.

A Câmara Municipal do Seixal já contestou a suspensão, lamentando a falta de mais esclarecimentos por parte do Governo acerca desta medida que "coloca em causa" os interesses da população do concelho.