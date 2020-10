O "Isto é Gozar Com Quem Trabalha", programa de humor do serões de domingo na SIC, não se realizou esta semana porque Ricardo Araújo Pereira está em isolamento, depois de ter contactado com um doente Covid-19.

O humorista marcou, ainda assim, presença no Jornal da Noite para uma conversa com Clara de Sousa, com muito humor à mistura.