Uns firmam posições outros têm discursos mais cautelosos: as reações dos partidos às eleições nos Açores

Das eleições regionais nos Açores para o panorama nacional, vai apenas um passo: os líderes dos partidos já reagiram aos resultados eleitorais deste domingo. Com a perda da maioria absoluta por parte do PS, há quem firme de posições e quem prefira um discurso mais cauteloso.

António Costa, secretário-geral do PS, decidiu exaltar a continuidade, reforçando que é a sétima vitória consecutiva dos socialistas no arquipélago. De fora, ficou o comentário à perda da maioria absoluta.

Os comunistas, assumem a derrota nestas eleições e enfatizam a perda da maioria absoluta por parte do PS. Jerónimo de Sousa considera que este recuo “traduz o descontentamento crescente face a uma governação que tem avolumado problemas, agravado os problemas sociais, o desemprego e a pobreza e condicionado o desenvolvimento da região”.

O Bloco de Esquerda avança que não irá criar problemas ao PS regional, ou seja “não apresentará nenhuma moção de rejeição ao programa de Governo a apresentar por quem foi o partido mais votado”.

Pelo PSD, Rui Rio dá destaque aos ganhos e apelida o partido de “força política alternativa”. No entanto, alerta para as frações que existem à direita que dificultará as alianças entre partidos.

Enquanto Francisco Rodrigues dos Santos se congratula com a posição do CDS, o André Ventura, pelo Chega – que elegeu dois deputados –, já fez saber que não fará alianças com o PSD.