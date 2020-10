Vendidos menos antibióticos durante a pandemia 

Menos um milhão de antibióticos foram vendidos entre janeiro e agosto deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019.

A pandemia de covid-19 foi uma das razões para a diminuição do consumo deste tipo de medicamentos. As medidas de segurança do contexto atual, como o confinamento, distanciamento social e uso de máscara, reduziram a exposição a infeções.

Reduzir o consumo de antibióticos é um dos objetivos das autoridades de saúde e assim tem sido a tendência nos últimos cinco anos. No entanto, nunca a descida tinha sido tão grande.