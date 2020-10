O volume das vendas Online cresceu este ano, um terço comparado com o ano de 2019. Jorge Luz, Blogger de Moda tem mais de 19 mil seguidores. AmélíPécinhas Fashion, realizou o sonho de ter uma loja e o filho e a mulher seguiram-lhe as pisadas com "O Homem da Mala Oficial".

Bruno Estilos, também não baixou os braços e passou das Feiras às redes sociais.

As compras são enviadas pelos CTT ou presencialmente, a combinar com o cliente.