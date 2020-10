Treze feridos ligeiros após embarcação se virar em Albufeira

Treze pessoas ficaram feridas ligeiramente após uma embarcação marítimo-turística com 14 pessoas a bordo se ter virado, ao início da tarde desta quarta-feira, junto à praia da Galé, em Albufeira, disse à Lusa fonte da Marinha.

De acordo com o Capitão do Porto de Portimão, Gonzalez dos Paços, o acidente ocorreu pelas 14:53, tendo provocado "escoriações e ferimentos ligeiros em 13 dos 14 ocupantes, 12 passageiros e dois tripulantes, tendo os feridos sido assistidos no local e, posteriormente, transportados para os hospitais de Albufeira, Portimão e de Faro".

"Nenhum dos feridos apresenta ferimentos graves ou se encontra em perigo de vida", sublinhou.

Segundo o responsável, a embarcação com 12 metros, com a classificação marítimo-turística, adornou junto à praia da Gale, no concelho de Albufeira, no distrito de Faro, "desconhencendo-se as causas que motivaram o acidente".

"Foi aberto um inquérito para apurar as circinstância em que ocorreu o acidente", destacou o responsável da Marinha.

Gonzalez dos Paços indicou que o estado do mar na costa sul, "está calmo, sem grande ondulação, verificando-se, contudo, 'sets' com ondas maiores".

Nas operações de assistência aos ocupantes da embarcação estiveram envolvidos operacionais dos bombeiros voluntários de Albufeira, do Instituto Nacional de Emergência Médica, da Autoridade marítima Nacional e da Estação Salva-vidas de Ferragudo.