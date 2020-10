Aprovada Estratégia Portugal 2030

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a Estratégia Portugal 2030, um referencial para as políticas públicas e respetiva mobilização de financiamento nacional e comunitário, foi anunciado.

"O Conselho de Ministros aprovou hoje a Estratégia Portugal 2030, enquanto referencial de planeamento das políticas públicas de promoção do desenvolvimento económico e social do país", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.