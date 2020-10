Dois mortos em acidentes em Santarém e Évora

Duas pessoas morreram ao final da tarde desta quinta-feira na sequência de acidentes com veículos de duas rodas, em Vila Nova da Barquinha (Santarém) e Alcáçovas (Évora), disse à agência Lusa fonte do Comando Geral da GNR.

Acidente em Vila Nova da Barquinha

Um homem de 62 anos morreu junto à sua habitação, vítima do que "aparenta ter sido uma queda de um velocípede", acrescentou uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Constância, que estiveram na ocorrência com dois operacionais.

O alerta foi dado pouco depois das 18:00 e no local estiveram também dois agentes da GNR e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER/INEM) de Santarém, cujos operacionais realizaram, sem sucesso, manobras de reanimação "durante cerca de 40 minutos", antes de o óbito ser declarado no local.

Acidente em Alcáçovas

Já no distrito de Évora, um homem de 47 anos morreu na sequência de um despiste de um motociclo na Estrada Nacional 257, próximo do Monte da Lobeira, a cerca de dois quilómetros da estação ferroviária de Alcáçovas.

No local estiveram a GNR, uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo e a VMER de Évora, num total de sete operacionais envolvidos no acidente, que ocorreu pelas 19:30.

