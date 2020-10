Liga dos Bombeiros diz que as associações estão à beira do colapso

A Liga dos Bombeiros Portugueses diz que as despesas com equipamentos de proteção individual e a falta de pagamento dos custos nas evacuações de lares de idosos, por parte do Ministério da Saúde, estão a prejudicar o estado financeiro das Associações de Bombeiros Voluntários

As associações de bombeiros têm gastado milhares de euros em equipamentos de proteção individual, desde o início da pandemia.

A Liga dos Bombeiros Portugueses diz que estas associações estão à beira do colapso financeiro

pelos acrescidos gastos em meios de proteção, usados no transporte de doentes com covid-19,

e a perda de faturação no transporte de doentes não urgentes.

Em comunicado, a Liga acusa o Ministério da Saúde de não ter pagado o necessário acréscimo aos custos

dos meios de proteção individual nem o trabalho realizado na evacuação de lares de idosos.

E diz ainda que o governo propôs um fraco financiamento das associações no Orçamento do Estado para o próximo ano.

Como resultado, a manutenção dos corpos de bombeiros está em risco.

A SIC tentou obter esclarecimentos junto do Ministério da Saúde, mas até ao momento não obteve uma resposta.