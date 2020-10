Mantém-se em aberto a composição do próximo Governo dos Açores

Os dois maiores partidos prosseguem as negociações para a formação das respetivas maiorias parlamentares. Fonte do PSD confirma à SIC que há uma tentativa de entendimento com o CDS e com o PPM, mas nada está fechado.

O CDS tem sido o partido mais sondado para integrar uma solução à direita, mas também à esquerda pelo histórico de aprovações que os centristas mantêm com o PS. Fonte socialista garante à SIC que as conversações decorrem com todos os partidos, menos com PSD e o com Chega.

A nomeação só acontece depois do Representante da República ouvir as oito forças políticas. A SIC sabe que Pedro Catarino vai receber primeiro os pequenos partidos que se revelam peça-chave na composição do próximo Executivo açoriano.