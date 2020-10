Peditório Nacional da Liga Portuguesa contra o Cancro entre 29 de outubro e 2 de novembro

O Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) está decorrer de 29 de outubro a 2 de novembro. Esta é a mais importante fonte de receita deste organismo face aos constantes pedidos de ajuda que lhe são socilictados. O peditório está organizado em diversas áreas geográficas do país e com todas as medidas de segurança, tendo em conta os temspo de pandemia que se vivem. Vitor Rodrigues, Presidente da LPCC, juntou-se à Edição da Manhã.