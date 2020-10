Incêndio atinge contentores no Porto de Sines

Um incêndio deflagrou este sábado no Terminal XXI, no Porto de Sines, distrito de Setúbal, e o fogo está a ser combatido por 38 bombeiros, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A fonte do CDOS de Setúbal indicou à agência Lusa que as chamas, para as quais foi dado o alerta às 15:42, atingem vários contentores com nitrato de cálcio.

Segundo a mesma fonte, por volta das 17:00, o incêndio encontrava-se ativo e o combate às chamas mobilizava 38 bombeiros de várias corporações, apoiados por 16 veículos.

As operações envolvem elementos e meios das corporações de bombeiros de Sines, Vila Nova de Santo André, Cercal do Alentejo, Grândola, Alvalade, Santiago do Cacém e Aljustrel e da Administração do Porto de Sines (APS).