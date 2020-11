Mágico português surpreende com espetáculo online

Natural do Porto, Hélder Guimarães desde muito cedo percebeu que queria seguir os passos do pai e enveredar pela carreira de mágico. O primeiro truque foi no infantário com apenas 4 anos. Aos 12, percebeu que a magia era o caminho a seguir e no currículo já soma vários prémios internacionais.

Helder Guimarães foi o primeiro português a vencer, em 2004, o Prémio Ascanio, o mais prestigiado prémio de magia em Espanha.

Dois anos depois sagrou-se Campeão Mundial de Magia com Cartas e passou a ser o primeiro mágico português a entrar para a lista de campeões mundiais.

Realiza vários espetáculo tanto em Los Angeles (onde vive desde 2011) como em Nova Iorque.

Mas a Pandemia obrigou a que tudo fosse cancelado e Hélder, fez o que sabe de melhor, magia mas online.

Através da plataforma ZOOM, o mágico trasmitiu o espetáculo "The Present" e na última das 252 sessões fezs história no mundo da magia. Conseguiu que 6.250 famílias assistissem ao espetáculo.

Depois do primeiro grande sucesso, o segundo já está a caminho e tem estreia marcada também online para 4 de dezembro.