Multas por excesso de velocidade aumentam 25% em relação ao ano passado

As multas por excesso de velocidade registadas entre janeiro e setembro aumentaram 25% até setembro face ao mesmo período de 2019, tendo este tipo de infração representado mais de metade do total das infrações deste ano, segundo a Segurança Rodoviária.

O relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) referente aos primeiros nove meses do ano indica que 63,5% do total de infrações registadas entre janeiro e setembro corresponderam a excesso de velocidade, sendo que as outras contraordenações assumiram um peso menos relevante.

Segundo o documento, as infrações por excesso de velocidade aumentaram, até setembro, 24,3% em comparação com o período homólogo de 2019, devendo-se esta subida ao sistema de radares fixos da ANSR, denominado por SINCRO, cujas os autos resultantes deste sistema aumentaram 50%.