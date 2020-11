SIC é lider de audiências há um ano e nove meses

A SIC é o canal mais visto há um ano e nove meses, terminando o mês de outubro com um share de 18,7%, mais dois pontos que a TVI e 6 que a RTP.

O Jornal da Noite, com rubricas como o Polígrafo SIC, a opinião de Luís Marques Mendes e as Grandes Reportagens, foi o mais visto de segunda a domingo. Também o Primeiro Jornal liderou todo o mês.

A SIC Notícias manteve-se como o canal de informação mais visto pelos portugueses. Terminou outubro com um share de 2%.

Além disso, a ficcão da estação do grupo Impresa liderou no horário nobre, com as novelas Nazaré, Terra Brava e a quarta temporada de Golpe de Sorte. Contribuiram também o programa O Noivo é que Sabe e Isto é Gozar com quem trabalha, com Ricardo Araújo Pereira.

O programa Casa Feliz reforçou os resultados de setembro, com uma média de 342 mil telespectadores.