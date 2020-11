Vice-presidente do Chega! nos Açores demite-se

O vice-presidente do Chega! nos Açores demitiu-se em rota de colisão com André Ventura.

Num longo texto publicado no Facebook, Orlando Lima acusa o líder do partido de ultrapassar o líder regional do Chega! na noite eleitoral.

Diz que André Ventura aproveitou o discurso para "resolver questiúnculas" de Lisboa e "ganhar pontos junto do eleitorado". Com isso, ignorou os problemas reais do povo açoriano.

Chega elege deputado pelo círculo de São Miguel

O partido Chega conseguiu no domingo o seu primeiro deputado eleito nas legislativas regionais dos Açores, pelo círculo da ilha de São Miguel, segundo os resultados divulgados pela Direção Regional de Organização e Administração Pública (DROAP).

