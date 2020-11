Algarve volta a ser o Melhor Destino de Praia da Europa e faz história

O Algarve venceu o Óscar de Melhor Destino de Praia da Europa e o atingiu um valor histórico. Nunca um destino somou sete distinções numa categoria dos World Travel Awards, seis deles consecutivos.

As praias de água quente já vinham a ser reconhecidas pelos operadores de turismo de toda a Europa. Mas, num ano marcado pela pandemia, a comissão do World Travel Awards terá tido em conta as boas práticas aplicadas para evitar o contágio.

As empresas veem neste prémio um gesto de confiança para sobreviver à maior crise do setor que já se enfrentou. Este ano, entre abril e outubro, cerca de 10 milhões de dormidas e mais de 600 milhões de euros em receitas foram perdidos devido à pandemia.