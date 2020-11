Eleições nos Açores. PSD, CDS e PPM têm acordo de governação

O líder do PSD nos Açores, acompanhado dos presidentes do CDS e do PPM na região, anunciou esta segunda-feira um princípio de acordo para a formação de um governo na região resultante das eleições do dia 25 de outubro.

Os líderes dizem que a sociedade demonstrou que quer uma mudança significativa de Governo e garantem que o objetivo é servir os açorianos.

José Manuel Bolieiro deu uma conferência de imprensa conjunta com Artur Lima, do CDS, e Paulo Estêvão, do PPM, tendo anunciado uma "proposta de governação profundamente autonómica", um "governo dos Açores para os Açores" e com "total respeito e compreensão pela pluralidade representativa do povo".