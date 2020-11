Homem entra no Estádio da Luz com automóvel

Um homem invadiu com um automóvel as instalações do Estádio da Luz, em Lisboa, durante a tarde de hoje, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

De acordo com a polícia, "um homem entrou com uma viatura dentro" do Estádio da Luz, na freguesia de São Domingos de Benfica, e o incidente ocorreu pelas 15:00.

O condutor acabou por ser detido, mas a PSP explicou que a detenção poderá não estar relacionada com esta infração, sem adiantar mais informações.

A notícia foi avançada pela Rádio Renascença, que dá conta de que o homem entrou com o automóvel dentro do relvado.

A polícia disse que não dispunha de informações que confirmassem até onde chegou o condutor dentro das instalações do estádio do Benfica.

O Cometlis remeteu esclarecimentos adicionais sobre a detenção deste homem para mais tarde.