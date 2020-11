Toda a costa do continente e da Madeira com aviso amarelo devido à agitação do mar

Toda a costa portuguesa e o arquipélago da Madeira estão esta terça-feira e quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros desde as 02:00 desta terça-feira e até às 15:00 de quarta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos Lisboa, Leiria e Coimbra por causa do vento por vezes forte de norte/noroeste com rajadas até 75 quilómetros por hora (km/h) entre as 09:00 e as 21:00 de hoje.

A costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo também estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de norte com 4 metros, passando a ondas de nordeste, entre as 12:00 desta terça-feira e as 18:00 de quarta-feira.

O IPMA colocou ainda a Madeira sob aviso amarelo por causa da precipitação (entre as 09:00 e as 18:00 de terça-feira) e devido à previsão de vento forte de nordeste, com rajadas até 70 km/h, em especial nos extremos leste e oeste da ilha, entre as 12:00 de terça-feira e as 03:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por causa da agitação marítima forte, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou segunda-feira para o agravamento do estado do mar e vento forte até às 18:00 de quarta-feira.

A AMN recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral um estado de vigilância permanente no mar e nas zonas costeiras.

Recomenda também o reforço das amarrações e uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, que se evite passeios junto ao mar e junto à orla costeira, nas arribas e nas praias, bem como a prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima.

A AMN pede igualmente que se evite a pesca lúdica, mais concretamente junto às falésias e zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas.

De acordo com a Marinha, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim Vila do Conde e Ericeira estão fechadas a toda a navegação e as de Aveiro, Figueira da Foz e São Martinho do Porto estão condicionadas devido à agitação marítima.