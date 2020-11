Circulação no IC1 em Alcácer do Sal normalizada

A circulação no Itinerário Complementar (IC) 1, junto a Alcácer do Sal (Setúbal), já está normalizada desde cerca das 11:00 após ter estado cortada devido a um acidente entre duas viaturas, disse fonte da GNR.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Setúbal (CDOS), a circulação esteve interrompida na zona de Alcácer do Sal, junto ao acesso para a Autoestrada (A) 2, devido a uma colisão entre dois veículos, um ligeiro e um de mercadorias.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente no IC1 foi dado às 08:34 de hoje tendo provocado três feridos ligeiros, todos ocupantes da mesma viatura, que foram transportados para o Serviço de Urgência Básico (SUB) de Alcácer do Sal.

Contactado pela Lusa, o Comando Territorial de Setúbal da GNR disse que a circulação foi normalizada pouco depois das 11:00.

No local estiveram operacionais dos Bombeiros de Alcácer do Sal e da GNR.