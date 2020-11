Ecopontos vão ser reorganizados para ajudar pessoas com dificuldades visuais

Azul, verde e amarelo é a nova ordem dos ecopontos. Uma mudança que pretende ajudar as pessoas com dificuldades visuais a reciclar.

A campanha " O Futuro do Planeta não é reciclável" pretende promover e incluir todos os cidadãos na reciclagem. E por isso, estão a ser realizadas diversas mudanças, para que deste modo, as taxas de reciclagem também aumentem no país.

Os cidadãos continuam a encaminhar mal os resíduos, por exemplo, muitas vezes colocam plástico no ecoponto azul. Por consequência, o papel e cartão que estavam naquele ecoponto não podem ser reciclados.

Até fevereiro de 2021 vão ser organizados mais de 78 mil ecopontos de norte a sul de Portugal.

Veja também: