Eleições nos Açores. Representante da República ouve partidos

O Representante da República recebe esta sexta-feira os partidos com assento parlamentar nos Açores, para depois decidir quem indica para Presidente do Governo regional.

Pedro Catarino começa por receber os partidos mais pequenos estando marcadas para esta sexta-feira audições a seis forças políticas. No sábado é a vez de PSD e PS serem ouvidos no Solar da Madre de Deus, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

O PS venceu as eleições sem maioria absoluta pela primeira vez em 20 anos.

O PSD, CDS e PPM já apresentaram um princípio de acordo para a formação de Governo nos Açores.

