Governo dos Açores. PSD já tem maioria para governar

Há uma nova maioria para governar os Açores. A maioria de direita, com 29 deputados a derrubar Vasco Cordeiro, é o resultado de um acordo alcançado esta sexta-feira entre as direções nacionais do PSD e do Chega.

O partido Chega está satisfeito com contrapartidas do PSD, considerando "muito positivo" o esforço do PSD na região autónoma.

Em reação à nova maioria, o PS e o PSD trocaram acusações. Enquanto o PS acusa o PSD de desrespeitar a história do partido, os sociais-democratas acusam os socialistas de "falta de sentido de vergonha". Já o Bloco de Esquerda diz que o PSD normalizou a extrema-direita. O PAN também está contra a solução governativa com o Chega.

