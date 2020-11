O Governo nomeou Ricardo Miguel Furtado Pinheiro como Secretário de Estado do Planeamento, uma decisão aprovada pelo Presidente da República.

De acordo com uma nota no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a proposta do primeiro-ministro de exoneração de José Fernandes Gomes Mendes.

A posse terá lugar, em cerimónia restrita no Palácio de Belém, esta sexta-feira, 6 de outubro, pelas 20h30.