Homem detido por suspeitas de ter disparado contra duas pessoas em Vila do Bispo

As autoridades policiais detiveram um homem suspeito de ter disparado e ferido a tiro duas pessoas em Vila do Bispo, no Algarve, por homicídio na forma tentada, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária.

O suspeito, com 55 anos, foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão da Polícia Judiciária (PJ) e vai ser presente em tribunal para ser submetido a primeiro interrogatório judicial e ficar a conhecer as medidas de coação a que fica sujeito, referiu a PJ num comunicado.

"Os factos tiveram lugar na zona de Vila do Bispo quando o suspeito, munido de uma arma de caça ilegal, desferiu dois disparos sobre dois homens que, resultado de desavenças, se haviam dirigido às imediações da casa do suspeito, para eventual ajuste de contas", adiantou a PJ num comunicado.

As duas vítimas "foram transportadas para unidade hospitalar do barlavento algarvio", unidade do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) localizada em Portimão, onde ingressaram e foram tratados a ferimentos "nas costas" e "num dos joelhos", precisou a PJ, sem apontar a data em que o crime foi cometido.

A mesma fonte esclareceu ainda que as vítimas se encontram "ambas em vigilância, mas livres de perigo".