Polícia detém suspeito de homicídio contra avó da companheira em Faro

As autoridades policiais detiveram um homem suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado, cometido na noite passada contra a avó da sua companheira, em Faro, anunciou este domingo a Polícia Judiciária (PJ).

O detido tem 59 anos e foi detido por agentes da Diretoria do Sul do PJ, que recolheram "fortes indícios" da prática do crime que resultou na morte da "mulher octogenária, avó da companheira", precisou a mesma fonte num comunicado.

A PJ esclareceu que os factos "verificaram-se na noite de 7 de novembro, no interior da habitação onde todos residiam", e a arma do crime foi "um objeto pontiagudo" com o qual o suspeito conseguiu "concretizar a morte" da vítima.

O homem detido é desempregado, tem antecedentes criminais e vai ser presente em tribunal para ser sujeito a primeiro interrogatório judicial e conhecer as eventuais medidas de coação que lhe são aplicadas.