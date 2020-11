Jovem jogador do Sporting ferido com disparo acidental

O avançado da equipa de sub-23 do Sporting Bruno Tavares foi hospitalizado na madrugada de domingo devido a um ferimento com um disparo acidental no peito, tendo já tido alta, disse hoje à Lusa fonte do clube.

Bruno Tavares, de 18 anos, cumpriu toda a sua formação no emblema 'leonino', tendo prolongado o seu vínculo ao clube até 30 de junho de 2025, em maio, quando acordou o aumento da sua cláusula de rescisão para 60 milhões de euros.

De acordo com a mesma fonte 'leonina', o jogador, que esta época já marcou dois golos em seis jogos na Liga Revelação, está em casa desde domingo, quando teve alta hospitalar, depois de ter dado entrada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, devido ao ferimento provocado por um disparo acidental, tendo o departamento médico do clube acompanhado todo o processo.